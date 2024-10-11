В Ростовской области мужчина поджег осиное гнездо и спалил 17 построек
В Ростовской области мужчина спалил 17 построек, пытаясь избавиться от земляных ос. Происшествие случилось 6 октября в Белокалитвинском районе.
Около полудня садовод работал на своем участке в поселке Горняцком. При высадке саженцев он заметил гнездо земляных ос. Мужчина решил избавиться от насекомых, но выбрал для этого небезопасный способ.
Он поджег гнездо, но вместе с ним вспыхнула сухая растительность. Сильный ветер понес пламя в сторону соседей. Вскоре пожар охватил три частных дома и 14 хозяйственных построек.
По информации донского ГУ МЧС, пожар охватил почти 500 квадратных метров. На вызов приехали 10 спасателей на трех автоцистернах. Примерно за два часа им удалось потушить пламя.
К счастью, никто из людей не пострадал. Теперь садоводу грозит уголовная ответственность.