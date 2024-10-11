В Ростовской области мужчина поджег осиное гнездо и спалил 17 построек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области мужчина спалил 17 построек, пытаясь избавиться от земляных ос. Происшествие случилось 6 октября в Белокалитвинском районе.Около полудня садовод работал на своем участке в поселке Горняцком. При высадке саженцев он заметил гнездо земляных ос. Мужчина решил избавиться от насекомых, но выбрал для этого небезопасный способ.Он поджег гнездо, но вместе с ним вспыхнула сухая растительность. Сильный ветер понес пламя в сторону соседей. Вскоре пожар охватил три частных дома и 14 хозяйственных построек.По информации донского ГУ МЧС, пожар охватил почти 500 квадратных метров. На вызов приехали 10 спасателей на трех автоцистернах. Примерно за два часа им удалось потушить пламя.К счастью, никто из людей не пострадал. Теперь садоводу грозит уголовная ответственность.