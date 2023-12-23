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Жители Азова Ростовской области сообщают о звуках взрыва 23 декабря

Жители Азова Ростовской области сообщают о звуках взрыва 23 декабря
Жители Азова Ростовской области сообщили о звуках взрыва 23 декабря. О нескольких хлопках в небе азовчане сообщили в соцсетях.

Несколько хлопков было слышно в период с 13:30 до 14:00. В домах азовчан задрожали стекла и стали сигналить машины.

Официальной информации о случившемся нет.
Фото: Ростов ру.
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