Житель Ростовской области увидел, что пенсионеру стало плохо на улице, и ограбил его



Пенсионеру в Сальске стало плохо на улице, один из прохожих воспользовался этим и ограбил его.



Потерпевший обратился в полицию и рассказал о случившемся. По его словам, на одной из улиц города он внезапно почувствовал себя нехорошо, и он упал. К нему подошёл мужчина и помог подняться. После прохожий поспешно скрылся. Когда пенсионеру стало лучше, он увидел, что его кошелёк опустел.



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Выяснилось, что злоумышленник раньше был судим за кражу и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».