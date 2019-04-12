Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области увидел, что пенсионеру стало плохо на улице, и ограбил его

Житель Ростовской области увидел, что пенсионеру стало плохо на улице, и ограбил его
Пенсионеру в Сальске стало плохо на улице, один из прохожих воспользовался этим и ограбил его.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал о случившемся. По его словам, на одной из улиц города он внезапно почувствовал себя нехорошо, и он упал. К нему подошёл мужчина и помог подняться. После прохожий поспешно скрылся. Когда пенсионеру стало лучше, он увидел, что его кошелёк опустел.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выяснилось, что злоумышленник раньше был судим за кражу и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.