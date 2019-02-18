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Житель Ростовской области поджёг вагон в электричке Таганрог – Успенская

Житель Ростовской области поджёг вагон в электричке Таганрог – Успенская
19 февраля в вагоне электрички Таганрог – Успенка произошло ЧП. Один из пассажиров устроил пожар в тамбуре, когда поезд остановился на одной из станций.

Пламя не успело распространиться по вагону, огонь быстро потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника задержали полицейские.
- Подозреваемым в поджоге оказался 31-летний житель Матвеево-Курганского района Ростовской области, - рассказали в пресс-службе Управлении на транспорте МВД по СКФО. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

С какой целью мужчина устроил поджог, неизвестно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Житель Ростовской области поджёг вагон в электричке Таганрог – Успенская

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