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Житель Ростовской области устроил ДТП с «Нивой» на трассе под Волгоградом

Житель Ростовской области устроил ДТП с «Нивой» на трассе под Волгоградом
На трассе в Волгоградской области дончанин на грузовике устроил ДТП с пострадавшим. Авария случилась 20 апреля в районе Волгограда.

Житель Ростовской области ехал на КамАЗе из Волгограда в Москву. В пути шофер не справился с управлением и наехал на дорожные блоки. Затем грузовик по инерции выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-212140».

- В результате ДТП пострадал 50-летний водитель «Нивы», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - С травмами пострадавший госпитализирован.

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