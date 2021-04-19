Житель Ростовской области устроил ДТП с «Нивой» на трассе под Волгоградом

На трассе в Волгоградской области дончанин на грузовике устроил ДТП с пострадавшим. Авария случилась 20 апреля в районе Волгограда.Житель Ростовской области ехал на КамАЗе из Волгограда в Москву. В пути шофер не справился с управлением и наехал на дорожные блоки. Затем грузовик по инерции выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-212140».- В результате ДТП пострадал 50-летний водитель «Нивы», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - С травмами пострадавший госпитализирован.