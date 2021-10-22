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Житель Ростовской области спровоцировал ДТП с погибшим на трассе под Волгоградом

Житель Ростовской области спровоцировал ДТП с погибшим на трассе под Волгоградом
Житель Ростовской области на фуре спровоцировал аварию с погибшим на трассе под Волгоградом. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 23 октября на автодороге Волгоград-Каменск.

31-летний дончанин на «МАН» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался с «ВАЗ-2114 под управлением 61-летнего жителя Ростовской области. От сильнейшего удара отечественный автомобиль превратился в груду металла.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате столкновения погиб водитель легковушки.
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