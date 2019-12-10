Житель Ростовской области пропал без вести, уехав в Геленджик



Житель Батайска пропал без вести, уехав в Геленджик. 35-летнего Анатолия Белых разыскивают с 8 декабря.



По словам родных мужчины, он собирался увидеться с сослуживцами в Геленджике. Из Батайска он уехал на автомобиле «ВАЗ-21099» темно-зеленого цвета. Вот уже почти неделю семья Анатолия не может с ним связаться. Близкие батайчанина уточнили, что у него могли возникнуть проблемы со здоровьем. По их словам, он мог просто забыть, где он и куда шел.



Если вам что-либо известно о местоположении Анатолия Белых, просьба обращаться по телефонам: 02, 112, 8 (86354) 5-74-00, 8-928-752-45-48.