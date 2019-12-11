Жителя Ростовской области, пропавшего по пути в Геленджик, нашли живым



Пропавшего 35-летнего жителя Ростовской области нашли живым. На розыск Анатолия Белых ушло порядка пяти дней.



Мужчина исчез 8 декабря. В тот день он написал своей девушке, что едет в Геленджик на встречу с сослуживцами. После этого он перестал выходить на связь. Родственники сразу забили тревогу, так как у Анатолия есть проблемы со здоровьем. Он часто теряет память и перестаёт ориентироваться на местности.



Как сообщает Battime, мужчину разыскали волонтёры. Он находился в Геленджике. Белых просто сидел рядом со своим автомобилем. Сейчас он вернулся домой. Кстати, с Анатолием такой случай произошёл не впервые. В 2017 году его не могли разыскать неделю.