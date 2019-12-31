В Ростовской области без вести пропал 51-летний местный житель



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 51-летнего мужчину. Житель станицы Багаевской Александр Саенко пропал в начале декабря.



Мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении. Уже около месяца родные не могут с ним связаться. В настоящее время к розыску дончанина подключились полицейские.



Родственники просят оказать помощь в поиске Александра Саенко. Приметы мужчины: рост - около 170-175 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые короткие волосы. В день пропажи он был одет в тёмные штаны, пятнистую куртку, на ногах - резиновые калоши.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Саенко, просят сообщить по телефону: 8-928-120-77-75.