Житель Ростовской области пострадал в лобовом ДТП с двумя грузовиками

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Житель Ростовской области пострадал в аварии с двумя грузовиками. ДТП случилось в Чернышковском районе Волгоградской области вечером 18 января.По предварительной информации, 35-летний водитель КамАЗа с прицепом около 20 часов ехал по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. На границе с Ростовской областью (169-й километр автодороги) он выехал на встречку, по которой двигался «Мерседес Бенц Актрос». Водители грузовиков не смогли избежать столкновения. Они врезались лоб в лоб.50-летний мужчина, находившийся за рулем фуры-иномарки, отделался синяками и ссадинами. А вот водитель КамАЗа получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, его госпитализировали.