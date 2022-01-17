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Житель Ростовской области пострадал в лобовом ДТП с двумя грузовиками

Житель Ростовской области пострадал в лобовом ДТП с двумя грузовиками
Житель Ростовской области пострадал в аварии с двумя грузовиками. ДТП случилось в Чернышковском районе Волгоградской области вечером 18 января.

По предварительной информации, 35-летний водитель КамАЗа с прицепом около 20 часов ехал по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. На границе с Ростовской областью (169-й километр автодороги) он выехал на встречку, по которой двигался «Мерседес Бенц Актрос». Водители грузовиков не смогли избежать столкновения. Они врезались лоб в лоб.

50-летний мужчина, находившийся за рулем фуры-иномарки, отделался синяками и ссадинами. А вот водитель КамАЗа получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, его госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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