Житель Ростовской области до смерти забил отца молотком

Фото: Ростов ру.

Чудовищная трагедия произошла в городе Волгодонске. Днем 9 декабря на улице Пионерской мужчина забил молотком до смерти своего отца.По версии правоохранителей, мужчины поругались на бытовой почве. В какой-то момент озверевший сын схватился за молоток и нанес 69-летнему отцу удар по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте.- В отношении мужчины назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.За совершенное преступление мужчине грозит от пяти лет колонии.