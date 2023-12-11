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Житель Ростовской области до смерти забил отца молотком

Житель Ростовской области до смерти забил отца молотком
Чудовищная трагедия произошла в городе Волгодонске. Днем 9 декабря на улице Пионерской мужчина забил молотком до смерти своего отца.

По версии правоохранителей, мужчины поругались на бытовой почве. В какой-то момент озверевший сын схватился за молоток и нанес 69-летнему отцу удар по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

- В отношении мужчины назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

За совершенное преступление мужчине грозит от пяти лет колонии.
Фото: Ростов ру.
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