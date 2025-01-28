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В Ростове потушили крупный пожар в бесхозном здании

В Ростове потушили крупный пожар в бесхозном здании

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в в бесхозном здании. Свидетели события опубликовали видео на своих страницах в социальных сетях 28 января.

Пожар начался приблизительно в 19:36 в заброшенном строении по адресу улица Мечникова, 43. Прохожие заметили черные клубы дыма, поднимающиеся с места инцидента.

К 20:19 сотрудникам пожарной службы удалось справиться с огнем, который охватил территорию в 30 квадратных метров. На данный момент причины возникновения пожара пока не установлены.
Фото: Соцсети
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