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В Ростове автомобиль врезался в три машины и повис на бетонном шаре

В Ростове автомобиль врезался в три машины и повис на бетонном шаре

В Ростове автомобиль врезался в три машины и застрял на бетонном шаре. Очевидцы поделились кадрами аварии в социальных сетях.

ДТП произошло днем 28 января на улице Таганрогской. По информации свидетелей, за рулем «Митсубиси» водитель не смог справиться с управлением и на высокой скорости врезался в три припаркованных транспортных средства. После столкновения иномарка оказалась на бетонном шаре.

В Госавтоинспекции Ростовской области уточнили, что в результате происшествия никто не получил травм. У автомобилей лишь незначительные повреждения.
Фото: Соцсети
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