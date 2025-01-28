В Ростове автомобиль врезался в три машины и повис на бетонном шаре

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В Ростове автомобиль врезался в три машины и застрял на бетонном шаре. Очевидцы поделились кадрами аварии в социальных сетях.ДТП произошло днем 28 января на улице Таганрогской. По информации свидетелей, за рулем «Митсубиси» водитель не смог справиться с управлением и на высокой скорости врезался в три припаркованных транспортных средства. После столкновения иномарка оказалась на бетонном шаре.В Госавтоинспекции Ростовской области уточнили, что в результате происшествия никто не получил травм. У автомобилей лишь незначительные повреждения.