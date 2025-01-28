В Ростове на Орбитальной самосвал сбил 21-летнюю девушку

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону девушка попала под колеса самосвала. ДТП произошло 27 января на Орбитальной, 74.По предварительным данным, 26-летний парень на самосвале «КАТО KR-257» двигался по автодороге около 13:15. На нерегулируемом пешеходном переходе дорогу хотела перейти девушка. Молодой человек не успел нажать на тормоза, и спецмашина сбила с ног горожанку.- В результате аварии пострадала 21-летняя девушка. Ее доставили с травмами в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.