В Волгодонске мужчина пойдет под суд за дачу взятки инспектору Росрыболовства

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В Волгодонске будут судить 50-летнего мужчину за дачу взятки инспектору Росрыболовства. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье «Дача взятки».По версии следствия, в мае 2023 года подозреваемый занимался незаконной ловлей рыбы. Вскоре мужчина был замечен инспектором Росрыболовства. Однако сотрудник охраны заявил, что ему необходимы некоторые строительные материалы. И тогда рыбаку представилась возможность уйти от ответственности и оплатить инспектору все необходимое. Сумма составила около 12 тысяч рублей.В отношении инспектора Росрыболовства также возбужденно уголовное дело по статье «Получение взятки». Что касается 50-летнего рыбака, то уголовное дело по статье «Дача взятки» направлено в суд для рассмотрения по существу.