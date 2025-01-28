В МЧС прокомментировали пожар в особняке 19-го века на Мурлычева в Ростове

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В МЧС прокомментировали случай с пожаром в историческом здании 19-го века на улице Мурлычева в Ростове. Напомним, что дом № 22/11, в котором проживал архитектор Марк Григорян, загорелся вечером 28 января.По информации ГУ МЧС Ростовской области, в заброшенном строении около 17:41 вспыхнули мусорные остатки. Прохожие заметили густой дым и сразу вызвали пожарных. К моменту их прибытия огонь успел охватить площадь десять квадратных метров.На место происшествия прибыли десять сотрудников МЧС на двух спецмашинах.Следует подчеркнуть, что особняк, построенный в конце 19-го века в эклектическом стиле, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание пустует и признано аварийным.Напомним также, что в 2015 году в данный дом врезались троллейбус и легковой автомобиль, что привело к повреждению кладки и частичному обрушению декоративной лепнины.