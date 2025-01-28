Жители поселка в Новошахтинске отрезаны от города из-за плохой дороги

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В посёлке Старая Соколовка, расположенном в Новошахтинске Ростовской области, возникла проблема с транспортным сообщением. Из-за отсутствия дороги посёлок оказался отрезан от центра.По информации от местных жителей, в 2024 году в населенных пунктах провели работы по прокладке новой водопроводной линии. В ходе работ было разрушено дорожное покрытие. После завершения ремонта рабочие собрали инструменты и уехали. Дорога осталась в непригодном состоянии. С тех пор автомобили не могут проехать по этой дороге, а в некоторых местах проезд полностью закрыт. Пешеходы вынуждены идти вдоль ограждений по цветочным грядкам, так как других путей нет.Кроме того, коммунальные службы перестали вывозить мусор. Кроме трудностей с проезжей частью, водителей ожидают еще кучи веток. На улицах Славянской и Писарева, где расположены детский сад «Колокольчик» и близлежащая школа № 38, ситуация аналогичная.Как прокомментировали в администрации города Новошахтинска, в адрес руководителя организации, выполнявшей работы, направлено письмо о необходимости благоустроить улицу Писарева в кратчайшие сроки. Что касается проведения работ на улице Славянской, вопрос об этом будет при наличии средств в дорожном фонде города.