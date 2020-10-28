Житель Ростова за рулем ВАЗа врезался в иномарку: пострадала женщина

Ростовчанин на отечественной легковушке врезался в иномарку в Волгоградской области. Авария случилась 28 октября примерно в 11:30 в Дзержинском районе.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний житель донской столицы за рулем «ВАЗ-2104» ехал по улице имени Римского-Корсакова. По предварительной информации, он врезался в стоящую на месте «Тойоту РАВ 4», за рулем которой была 36-летняя женщина из Ростовской области.В ведомстве добавили, что в результате ДТП дончанка пострадала. Ее с травмами доставили в медучреждение.Причина случившегося пока не известна.