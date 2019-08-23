Житель области угнал и разбил машину в Ростове



В Ростове житель области угнал и разбил «Ладу Приору». Подозреваемого в краже легковушки задержали 24 августа.



Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП на одной из улиц Ростова. При установлении обстоятельств происшествия выяснилось, что участвовавший в аварии автомобиль накануне был угнан. Им управлял 49-летний житель Ростовской области, который был пьян. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

- Мужчина рассказал, что увидел автомобиль с ключами в салоне в Октябрьском районе Ростова. Он сел за руль, но смог доехать только до ближайшего перекрестка, - добавили в донском главке.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.