Житель города Шахты погиб при пожаре в частном доме

Фото: соцсети (тг Это Ростов, детка!)

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара. Жуткое происшествие случилось в городе Шахты около полудня 30 июня.Загорелся дом № 119 на улице Фисунова. В считанные минуты пламя уничтожило вещи, мебель, технику и перекинулось на соседние комнаты. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К их прибытию полыхало порядка 100 квадратных метров жилья.Пока пожарные наполняли цистерны, горожане помогали тушить огонь водой из ведер. Полностью ликвидировать пламя удалось через два часа.— В результате ЧП погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Его личность устанавливается.