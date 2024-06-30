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Житель города Шахты погиб при пожаре в частном доме

Житель города Шахты погиб при пожаре в частном доме
В Ростовской области мужчина погиб во время пожара. Жуткое происшествие случилось в городе Шахты около полудня 30 июня.

Загорелся дом № 119 на улице Фисунова. В считанные минуты пламя уничтожило вещи, мебель, технику и перекинулось на соседние комнаты. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К их прибытию полыхало порядка 100 квадратных метров жилья.

Пока пожарные наполняли цистерны, горожане помогали тушить огонь водой из ведер. Полностью ликвидировать пламя удалось через два часа.

— В результате ЧП погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Его личность устанавливается.
Фото: соцсети (тг Это Ростов, детка!)
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