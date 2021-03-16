Женщина-водитель из Ростовской области протаранила на иномарке пассажирский автобус в Москве

Жительница Ростовской области на иномарке устроила ДТП с пострадавшими, врезавшись в пассажирский автобус № 256 в Москве. Происшествие случилось 17 марта на улице Старомынка.Женщина за рулем машины «Мини Купер» ехала со скоростью 73 километра в час при ограничении в 60 км/ч. Автомобилистка сбила двух пассажиров, выходящих из автобуса, и пострадала сама.Как сообщили в столичном департаменте транспорта, дончанку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ребра и разрывом селезенки. Пассажиров доставили в больницу с переломами бедра и рук и сотрясением мозга.В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Женщине грозит до двух лет тюрьмы.