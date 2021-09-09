Женщина с 13-летним ребенком перевернулись на иномарке на трассе Волгоград - Сальск

На трассе Волгоград - Сальск в ДТП пострадали 42-летняя женщина с ребенком. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 сентября в Волгоградской области.По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, женщина-водитель за рулем «Шевроле Спарк» ехала в Сальск из Волгограда. Во время движения она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. Травм избежать не удалось.- В результате ДТП женщина и 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.