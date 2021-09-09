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Женщина с 13-летним ребенком перевернулись на иномарке на трассе Волгоград - Сальск

Женщина с 13-летним ребенком перевернулись на иномарке на трассе Волгоград - Сальск
На трассе Волгоград - Сальск в ДТП пострадали 42-летняя женщина с ребенком. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 сентября в Волгоградской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, женщина-водитель за рулем «Шевроле Спарк» ехала в Сальск из Волгограда. Во время движения она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. Травм избежать не удалось.

- В результате ДТП женщина и 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.
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