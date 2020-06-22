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На трассе Волгоград - Сальск перевернулась легковушка: пострадал водитель

На трассе Волгоград - Сальск перевернулась легковушка: пострадал водитель
Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля на трассе Волгоград - Сальск. ДТП произошло 23 июня в Светлоярском районе Волгоградской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-2112» во время поездки не справился с управлением. «Двенадцатая» вылетела в кювет и перевернулась.
- При ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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