На трассе Волгоград - Сальск перевернулась легковушка: пострадал водитель
Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля на трассе Волгоград - Сальск. ДТП произошло 23 июня в Светлоярском районе Волгоградской области.
По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-2112» во время поездки не справился с управлением. «Двенадцатая» вылетела в кювет и перевернулась.
- При ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.