На трассе Волгоград - Сальск 59-летняя женщина-водитель попала в больницу после ДТП

В Волгоградской области 59-летняя женщина пострадала, попав в ДТП на трассе. Авария случилась утром 3 февраля на трассе Волгоград - Сальск.По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 30-летний краснодарец за рулем «Дэу Джентра» ехал в сторону Котельниково. Не справившись с управлением, он столкнулся с попутным автомобилем «Дэу Матиз». Водитель, 59-летняя женщина, сильно ударилась во время ДТП.- Водителя «Дэу Матиз» доставили в медучреждение, - добавили в ведомстве.