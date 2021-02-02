На трассе Волгоград - Сальск 59-летняя женщина-водитель попала в больницу после ДТП
В Волгоградской области 59-летняя женщина пострадала, попав в ДТП на трассе. Авария случилась утром 3 февраля на трассе Волгоград - Сальск.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 30-летний краснодарец за рулем «Дэу Джентра» ехал в сторону Котельниково. Не справившись с управлением, он столкнулся с попутным автомобилем «Дэу Матиз». Водитель, 59-летняя женщина, сильно ударилась во время ДТП.
- Водителя «Дэу Матиз» доставили в медучреждение, - добавили в ведомстве.