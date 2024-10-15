Строитель погиб, упав с крыши здания центра искусств в Шахтах

Фото: Дондей

В городе Шахты Ростовской области 14 октября 43-летний строитель погиб, упав с крыши здания центра искусств. Происшествие случилось на улице Пролетарской, 135. Об этом сообщает портал DonDay.В тот день, несмотря на дождь и порывистый ветер, мужчина поднялся на крышу. Во время работы он поскользнулся и упал с высоты третьего этажа. Коллеги услышали его крик, а затем глухой звук удара и выбежали на улицу. Они обнаружили рабочего без сознания. Испуганные строители вызвали скорую помощь, но, к сожалению, прибывшие медики констатировали смерть мужчины.Пока не ясно, зачем строитель рискнул подняться на высоту в непогоду. Возможно, он просто очень спешил.Капитальный ремонт центра искусств идет с отставанием от графика. В рамках этого ремонта будут обновлены кровля, фасад и тамбур здания. Контракт был заключен 18 марта 2024 года с ООО «Полихолдингстрой». Согласно договору все работы должны быть завершены к 30 сентября.Напомним, 24 сентября в городе Шахты на улице Советской, 193а во время проведения строительных работ произошёл несчастный случай. Плита упала и насмерть придавила рабочего. Это произошло в здании многофункционального молодёжного центра «Импульс», где проводился капитальный ремонт.