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Здание общежития загорелось в Ростовской области

Здание общежития загорелось в Ростовской области

В Ростовской области в одном из многоквартирных домов случилось возгорание. Очевидцы происшествия поделились фото- и видеоматериалами с места событий в онлайн-сообществах.

Происшествие было зафиксировано 15 апреля в городе Азове, приблизительно в 18:07. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул на третьем этаже девятиэтажного здания, находящегося по адресу: улица Куйбышева, 63/30. О начавшемся пожаре сообщили жители данного многоквартирного дома.

На размещенных материалах видно, как из оконного проема на третьем этаже поднимается плотный сероватый дым, также наблюдается интенсивное пламя.

Для тушения пожара были направлены 19 специалистов пожарной службы и 5 единиц специализированной техники. Возгорание, охватившее площадь в семь квадратных метров, было полностью ликвидировано к 18:37.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС Ростовской области, в результате данного пожара никто не получил травм.
Фото: соцсети
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