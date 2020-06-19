За сутки в Ростовской области утонули три ребёнка
В Ростовской области за один день утонули три ребёнка. Все трагедии произошли 21 июня в разных районах региона.
В тот день в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района на берегу реки отдыхала семья с шестилетней дочкой. Место не было оборудовано для купания. В какой-то момент взрослые отвлеклись, и девочка пошла окунуться. Когда родители спохватились, было уже поздно. Ребёнок утонул.
О следующем происшествии Rostov.ru недавно сообщал. Четырёхлетний мальчик проводил время с бабушкой и дедушкой на берегу реки Аюта в Октябрьской районе области. Пока родственники собирали вещи, малыш пошёл в воду. Вскоре пенсионеры обнаружили, что внук попал из поля зрения. Вместе с другими отдыхающими они прочесали берег и реку, и вскоре обнаружили тело ребёнка в зарослях у кромки воды.
Из-за невнимательности взрослых произошёл и третий случай. В Батайске родители прогуливались со своим годовалым сыном. На какое-то время оставшись без внимания взрослых, он подошёл к декоративному пруду и в следующую секунду оказался в воде. Как кроха упал, никто не видел. Нашли его уже утонувшим.
- По всем поступившим в следственное управление сообщениям о гибели детей следователи проводят доследственные проверки, при наличии оснований возбуждают уголовные дела, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Все обстоятельства гибели детей устанавливаются. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.
Специалисты добавили, что в большинстве случаев к таким трагическим последствиям приводит именно невнимательность взрослых.