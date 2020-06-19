Пятилетний ребёнок утонул в реке в Ростовской области
В Ростовской области в реке утонул пятилетний ребёнок. Трагический случай произошёл в Октябрьском районе региона 21 июня.
По предварительным данным, мальчик отдыхал на берегу реки Терновый Яр вместе с бабушкой и дедушкой. Они пробыли у водоёма несколько часов и стали собираться домой. Пока взрослые складывали вещи, малыш подошёл к воде, пишет DonDay.ru. Вскоре бабушка и дедушка заметили, что внук пропал из поля зрения. Они бросились его искать. Родственникам пришли на помощь отдыхающие.
Взрослые прочёсывали берег и искали мальчика в воде. В итоге его удалось обнаружить в водяных зарослях в 30 метрах от места отдыха. К этому моменту малыш был уже мёртв. Вероятнее всего, ребёнок захлебнулся. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь. Врачи лишь констатировали смерть.