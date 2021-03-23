За сутки от коронавируса умерли 17 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки умерли 17 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию появилась на сайте регионального правительства 25 марта.Новыми жертвами COVID-19 стали девять женщин в возрасте от 56 до 86 лет и девять мужчин 57-летнего - 73-летнего возраста. По заключению медицинской экспертизы, все скончавшиеся страдали разными хроническими заболеваниями. Большинство из них имели проблемы с сердечно-сосудистой системой.За весь период пандемии на Дону число умерших от коронавирусной инфекции с нарастающим итогом достигло 3 464. По всей стране насчитывается 96 612 жертв.Добавим, с 24 на 25 марта в Ростовской области специалисты зарегистрировали 237 случаев заражения. Всего инфицированных в регионе насчитывается 79 386 человек.Ростовская область по-прежнему остаётся лидером среди субъектов ЮФО и на шестом месте в рейтинге регионов России по эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, на Дону власти продолжают снимать карантинные ограничения. Жителям разрешили кушать в местах общественного питания, записываться на приёмы к врачам, проходить плановые медосмотры и диспансеризацию. Кроме того, по словам донского губернатора, в регионе скоро вступят в силу новые послабления.