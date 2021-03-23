Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

За сутки от коронавируса умерли 17 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса умерли 17 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки умерли 17 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию появилась на сайте регионального правительства 25 марта.

Новыми жертвами COVID-19 стали девять женщин в возрасте от 56 до 86 лет и девять мужчин 57-летнего - 73-летнего возраста. По заключению медицинской экспертизы, все скончавшиеся страдали разными хроническими заболеваниями. Большинство из них имели проблемы с сердечно-сосудистой системой.

За весь период пандемии на Дону число умерших от коронавирусной инфекции с нарастающим итогом достигло 3 464. По всей стране насчитывается 96 612 жертв.

Добавим, с 24 на 25 марта в Ростовской области специалисты зарегистрировали 237 случаев заражения. Всего инфицированных в регионе насчитывается 79 386 человек.

Ростовская область по-прежнему остаётся лидером среди субъектов ЮФО и на шестом месте в рейтинге регионов России по эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, на Дону власти продолжают снимать карантинные ограничения. Жителям разрешили кушать в местах общественного питания, записываться на приёмы к врачам, проходить плановые медосмотры и диспансеризацию. Кроме того, по словам донского губернатора, в регионе скоро вступят в силу новые послабления.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.