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За сутки на Дону два человека пострадали при пожарах

За сутки на Дону два человека пострадали при пожарах
В Ростовской области за сутки при пожарах пострадали два пенсионера. Происшествия случились 21 июля в Ростове и Белокалитвинском районе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, днем в переулке Самошкина в Ростове произошёл пожар в частном доме. 40-летняя хозяйка отравилась дымом и была доставлена в больницу.

Спустя несколько часов при пожаре в частном доме в хуторе Нижнесеребряковском едва не погиб 73-летний мужчина. С ожогами 70% тела он был доставлен в медучреждение.

Происшествия случились из-за неосторожного обращения с огнем.

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