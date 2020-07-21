За сутки на Дону два человека пострадали при пожарах

В Ростовской области за сутки при пожарах пострадали два пенсионера. Происшествия случились 21 июля в Ростове и Белокалитвинском районе.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, днем в переулке Самошкина в Ростове произошёл пожар в частном доме. 40-летняя хозяйка отравилась дымом и была доставлена в больницу.Спустя несколько часов при пожаре в частном доме в хуторе Нижнесеребряковском едва не погиб 73-летний мужчина. С ожогами 70% тела он был доставлен в медучреждение.Происшествия случились из-за неосторожного обращения с огнем.