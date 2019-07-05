За взятку размером миллион рублей осудили капитана морпорта Ростова-на-Дону



В Ростове-на-Дону осудили капитана морского порта Андрея Иовлева. Он обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».



Кировский районный суд приговорил Иовлева к штрафу в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей. Затем экс-капитану уменьшили штраф до 3 миллионов рублей, так как он полгода провел в СИЗО. Кроме того, в течение десяти лет Иовлев не сможет занимать руководящие должности в государственных структурах.



Напомним, 6 мая 2018 года капитан морского порта воспользовался служебным положением и получил от директора одной из судоходных компаний миллион рублей в качестве взятки. За «скромное вознаграждение» Иовлев якобы пообещал забыть о нарушениях деятельности компании и не препятствовать работе в будущем. Деловая встреча прошла в кафе в центре Ростова. В тот же день капитана задержали и отправили в СИЗО.