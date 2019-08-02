В Ростове будут судить адвоката, за 700 тысяч рублей пообещавшего подзащитному скостить срок за убийство



В Ростове под суд пойдёт адвокат, пообещавший подзащитному смягчить уголовную статью. Обвиняемый работает в филиале № 3 по Первомайскому району Ростовской коллегии адвокатов.



По версии следствия, в апреле 2019 года он защищал ростовчанина, который находился под стражей по обвинению в убийстве. Адвокат убедил мать своего клиента в том, что может смягчить её сыну статью и помочь ему выйти из тюрьмы под домашний арест. За свои «скромные» услуги он потребовал 700 тысяч рублей, которые якобы собирался передать следователю.



Получив деньги от женщины, он тут же оказался задержан сотрудниками ФСБ.



- Обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.