Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове будут судить адвоката, за 700 тысяч рублей пообещавшего подзащитному скостить срок за убийство

В Ростове будут судить адвоката, за 700 тысяч рублей пообещавшего подзащитному скостить срок за убийство
В Ростове под суд пойдёт адвокат, пообещавший подзащитному смягчить уголовную статью. Обвиняемый работает в филиале № 3 по Первомайскому району Ростовской коллегии адвокатов.

По версии следствия, в апреле 2019 года он защищал ростовчанина, который находился под стражей по обвинению в убийстве. Адвокат убедил мать своего клиента в том, что может смягчить её сыну статью и помочь ему выйти из тюрьмы под домашний арест. За свои «скромные» услуги он потребовал 700 тысяч рублей, которые якобы собирался передать следователю.

Получив деньги от женщины, он тут же оказался задержан сотрудниками ФСБ.

- Обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.