В Ростовской области при пожаре пострадали две женщины



На Дону в результате пожара пострадали две женщины. Возгорание произошло в одной из пятиэтажек Волгодонска 22 марта.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около половины седьмого вечера. Пожар случился в квартире. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огнём были охвачены личные вещи на площади четыре квадратных метра.

- В результате пожара пострадали две женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, - спасатели передали пострадавших медикам скорой. Остальных жильцов сотрудники МЧС эвакуировали.



Пожар был ликвидирован в 18:42. Причина возгорания устанавливается.