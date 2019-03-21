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В Ростовской области при пожаре пострадали две женщины

В Ростовской области при пожаре пострадали две женщины
На Дону в результате пожара пострадали две женщины. Возгорание произошло в одной из пятиэтажек Волгодонска 22 марта.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около половины седьмого вечера. Пожар случился в квартире. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огнём были охвачены личные вещи на площади четыре квадратных метра.
- В результате пожара пострадали две женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, - спасатели передали пострадавших медикам скорой. Остальных жильцов сотрудники МЧС эвакуировали.

Пожар был ликвидирован в 18:42. Причина возгорания устанавливается.

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