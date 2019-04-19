Выбежавшая на дорогу школьница попала под машину в Новочеркасске



В Новочеркасске 12-летняя девочка попала под колёса иномарки. Дорожное происшествие случилось на Ростовском выезде.



По предварительно информации, ребёнок выбежал на проезжую часть перед «Опель вектра». Водитель не смог резко остановиться и сбил внезапно оказавшегося на дороге маленького пешехода, сообщает DonDay Новочеркасск.



В результате происшествия школьница получила различные травмы. На скорой ее доставили в больницу.



Как рассказали местные жители, в данном районе поблизости нет пешеходного перехода, поэтому люди должны ждать возможности перебежать дорогу между потоками автомобилей.

