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Выбежавшая на дорогу школьница попала под машину в Новочеркасске

Выбежавшая на дорогу школьница попала под машину в Новочеркасске
В Новочеркасске 12-летняя девочка попала под колёса иномарки. Дорожное происшествие случилось на Ростовском выезде.

По предварительно информации, ребёнок выбежал на проезжую часть перед «Опель вектра». Водитель не смог резко остановиться и сбил внезапно оказавшегося на дороге маленького пешехода, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате происшествия школьница получила различные травмы. На скорой ее доставили в больницу.

Как рассказали местные жители, в данном районе поблизости нет пешеходного перехода, поэтому люди должны ждать возможности перебежать дорогу между потоками автомобилей.

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