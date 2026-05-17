В детском комплексе под Таганрогом повреждена крыша из-за атаки БПЛА

Фото: DonDay

Утром 17 мая в трех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Таганрогском, Азовском и Неклиновском районах.К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Однако, как уточнил глава региона, имеются последствия на земле.В селе Натальевка Неклиновского района обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию детского оздоровительного комплекса «Спутник», повредив крышу одного из строений. Возгорания не произошло. По словам губернатора, в момент инцидента в комплексе проходило мероприятие, однако никто из участников не пострадал. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к работе.Юрий Слюсарь заверил, что в случае необходимости всем будет оказана необходимая помощь, и подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.В настоящее время угроза использования беспилотников в Ростовской области сохраняется.