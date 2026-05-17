В детском комплексе под Таганрогом повреждена крыша из-за атаки БПЛА

Утром 17 мая в трех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Таганрогском, Азовском и Неклиновском районах.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Однако, как уточнил глава региона, имеются последствия на земле.

В селе Натальевка Неклиновского района обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию детского оздоровительного комплекса «Спутник», повредив крышу одного из строений. Возгорания не произошло. По словам губернатора, в момент инцидента в комплексе проходило мероприятие, однако никто из участников не пострадал. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к работе.

Юрий Слюсарь заверил, что в случае необходимости всем будет оказана необходимая помощь, и подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

В настоящее время угроза использования беспилотников в Ростовской области сохраняется.
Фото: DonDay
