Волонтеры подключились к поиску пропавшего в Таганроге Виктора Бесклетки

Добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг» подключилось к поиску без вести пропавшего в Таганроге Виктора Бесклетки. Ориентировку на 20-летнего парня разместили в Сети 17 октября.Как писал ранее Rostov.ru, Виктор пошел в магазин вечером 13 октября и бесследно исчез. В приморский город он приехал с мужем сестры из ДНР на заработки около двух недель назад. Дома молодого человека ждут супруга и новорожденный ребенок.Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, волосы русые короткие. Был одет в темно-зеленую куртку и кофту с красным капюшоном, обут в черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Бесклетки, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.