Пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме в Ростовской области

В Ростовской области пенсионерка погибла в жутком пожаре в собственном доме. По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Ростовской области, трагедия развернулась рано утром 18 марта.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты. В тушении пожара принимали участие 12 специалистов и три единицы техники. Пламя было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

К сожалению, во время ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки. По предварительным данным, к пожару могли привести неосторожное обращение с огнем, в частности, курение, или короткое замыкание электроприбора.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Еще по теме:

