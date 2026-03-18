Пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме в Ростовской области

В Ростовской области пенсионерка погибла в жутком пожаре в собственном доме. По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Ростовской области, трагедия развернулась рано утром 18 марта.На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты. В тушении пожара принимали участие 12 специалистов и три единицы техники. Пламя было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.К сожалению, во время ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки. По предварительным данным, к пожару могли привести неосторожное обращение с огнем, в частности, курение, или короткое замыкание электроприбора.