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Водители устроили драку с таксистом в центре Ростова-на-Дону

Водители устроили драку с таксистом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону водители избили таксиста. Нападение произошло в центре города 10 апреля.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за аварийной ситуации на дороге. Сначала между автовладельцами началась словестная перепалка. Затем один из водителей вышел из машины и ударил ногой по автомобилю такси.

Мужчины вышли из своих автомобилей и начали драться. Два водителя накинулись на таксиста. Последний, поняв, что силы не равны, поспешил ретироваться.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что от водителя такси поступило заявление в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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