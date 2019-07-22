Водитель сбил сотрудника ДПС на посту в Ростове



Фото: auto.mail.ru

Инспектор ДПС пострадал в ходе несения службы. Сотрудника ГИБДД сбил водитель легковушки.



ДТП произошло 24 июля на улице Таганрогской. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на полицейского.

- В результате происшествия инспектор ДПС не получил серьёзных травм, медицинская помощь ему не потребовалась, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД ростовской области.



В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. С водителем, сбившим сотрудника ГИБДД, проводится разбирательство.