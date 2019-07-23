Водитель «Оки» сбил сотрудника спецназа на въезде в Ростов



В Ростове водитель «Оки» на въезде в город сбил сотрудника спецназа «Гром». ДТП произошло на улице Таганрогской вечером 24 июля.



По информации источника Rostov.ru, у малолитражки отказали тормоза. Водитель потерял управление и в районе поста ДПС сбил сотрудника спецназа УФСКН «Гром». Боец ударился головой о лобовое стекло, после чего машина несколько метров протащила его на капоте.

- У пострадавшего черепно-мозговая травма, - рассказал источник, - его доставили в больницу.



Водителем «Оки» оказался житель Калмыкии, который возвращался домой из Таганрога. В Ростовской области он приобрёл автомобиль. Известно, что мужчина является инвалидом детства.