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Водитель «Оки» сбил сотрудника спецназа на въезде в Ростов

Водитель «Оки» сбил сотрудника спецназа на въезде в Ростов
В Ростове водитель «Оки» на въезде в город сбил сотрудника спецназа «Гром». ДТП произошло на улице Таганрогской вечером 24 июля.

По информации источника Rostov.ru, у малолитражки отказали тормоза. Водитель потерял управление и в районе поста ДПС сбил сотрудника спецназа УФСКН «Гром». Боец ударился головой о лобовое стекло, после чего машина несколько метров протащила его на капоте.
- У пострадавшего черепно-мозговая травма, - рассказал источник, - его доставили в больницу.

Водителем «Оки» оказался житель Калмыкии, который возвращался домой из Таганрога. В Ростовской области он приобрёл автомобиль. Известно, что мужчина является инвалидом детства.

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