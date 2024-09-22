Водитель сбила 10-летнюю девочку в Ростове

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону женщина-водитель сбила девочку. ЧП случилось 22 сентября в Железнодорожном районе города.Около 18:00 водитель ехала по улице Мичуринской. По предварительным данным, в это же время в районе дома № 94 по нерегулируемому пешеходному переходу шла девочка. Женщина-водитель не заметила школьницу и сбила ее.После этого автомобилистка вышла из машины и спросила о самочувствии у девочки, а затем уехала с места происшествия.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.В настоящее время женщину разыскивают полицейские.