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Водитель сбила 10-летнюю девочку в Ростове

Водитель сбила 10-летнюю девочку в Ростове
В Ростове-на-Дону женщина-водитель сбила девочку. ЧП случилось 22 сентября в Железнодорожном районе города.

Около 18:00 водитель ехала по улице Мичуринской. По предварительным данным, в это же время в районе дома № 94 по нерегулируемому пешеходному переходу шла девочка. Женщина-водитель не заметила школьницу и сбила ее.

После этого автомобилистка вышла из машины и спросила о самочувствии у девочки, а затем уехала с места происшествия.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время женщину разыскивают полицейские.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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