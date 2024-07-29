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В Ростове водитель «Киа» сбила 13-летнюю девочку

В Ростове водитель «Киа» сбила 13-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону водитель «Киа Спортейдж» сбила 13-летнюю школьницу. Авария произошла 28 июля около 11:10 на улице Конституционной.

Предварительно, 41-летняя водитель «Киа Спортейдж» ехала возле дома № 49. В этот момент на дорогу в неустановленном месте выбежала 13-летняя девочка. Женщина не успела притормозить и сбила несовершеннолетнюю с ног.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала пешеход. Ее доставили с травмами в больницу.
Фото: Rostov.ru
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