В Ростове водитель «Киа» сбила 13-летнюю девочку

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону водитель «Киа Спортейдж» сбила 13-летнюю школьницу. Авария произошла 28 июля около 11:10 на улице Конституционной.Предварительно, 41-летняя водитель «Киа Спортейдж» ехала возле дома № 49. В этот момент на дорогу в неустановленном месте выбежала 13-летняя девочка. Женщина не успела притормозить и сбила несовершеннолетнюю с ног.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала пешеход. Ее доставили с травмами в больницу.