Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель мопеда попал в больницу после ДТП в центре Ростова

Водитель мопеда попал в больницу после ДТП в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 8 октября около 23:30 на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой.

На мопеде ехал 21-летний парень. В позднее время дороги были пустые, и он решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. Увы, его манёвр не удался. Он столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением 22-летнего водителя. Молодой человек вылетел из сиденья мопеда и остался лежать на тротуаре. Вокруг него столпились прохожие, вскоре на место приехали сотрудники МЧС и медики.

- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данному факту проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.