Водитель мопеда попал в больницу после ДТП в центре Ростова



В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 8 октября около 23:30 на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой.



На мопеде ехал 21-летний парень. В позднее время дороги были пустые, и он решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. Увы, его манёвр не удался. Он столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением 22-летнего водителя. Молодой человек вылетел из сиденья мопеда и остался лежать на тротуаре. Вокруг него столпились прохожие, вскоре на место приехали сотрудники МЧС и медики.



- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По данному факту проводится проверка.

