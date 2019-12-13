На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП с грузовиками пострадал водитель



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в результате аварии с участием грузовиков пострадал водитель.



ДТП произошло 16 декабря на автодороге М-4 «Дон» - Каменоломни в Октябрьском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель «ВАЗ-2104» столкнулся со стоящим «Рено Премиум» с полуприцепом. Затем легковушка врезалась в попутный КамАЗ.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2104» с полученными травмами доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



По факту происшествия проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося.