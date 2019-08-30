Водитель грузовика из Ростовской области врезался в турникет и перевернулся на трассе «Каспий»



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Житель Ростовской области пострадал в результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Авария произошла днём 31 августа на 775-м километре автодороги.



По предварительным данным, 41-летний водитель фуры не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в турникет. После удара большегруз перевернулся.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате происшествия дончанин получил различные травмы. Мужчину госпитализировали.



По факту случившегося проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.