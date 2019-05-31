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В результате ДТП в Ростовской области погибла пенсионерка

В результате ДТП в Ростовской области погибла пенсионерка
Фото: vyksavkurse.ru

Пенсионерка погибла в результате аварии в Ростовской области. Трагедия произошла в Азове 3 июня на улице Московской.

Около 8:30 возле дома № 197 женщина переходила на другую сторону улицы. Она решила пересечь проезжую часть в неположенном месте. В это время по дороге двигался 52-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21102».

Он не успел среагировать, когда на дорогу вышла женщина-пешеход, и сбил её.

- На место прибыли сотрудники скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский». - Они доставили потерпевшую в больницу.

К несчастью, в медицинском учреждении она скончалась.

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