В результате ДТП в Ростовской области погибла пенсионерка



Фото: vyksavkurse.ru



Пенсионерка погибла в результате аварии в Ростовской области. Трагедия произошла в Азове 3 июня на улице Московской.



Около 8:30 возле дома № 197 женщина переходила на другую сторону улицы. Она решила пересечь проезжую часть в неположенном месте. В это время по дороге двигался 52-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21102».



Он не успел среагировать, когда на дорогу вышла женщина-пешеход, и сбил её.



- На место прибыли сотрудники скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский». - Они доставили потерпевшую в больницу.



К несчастью, в медицинском учреждении она скончалась.