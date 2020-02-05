Виновник смертельного ДТП в Ростове избежал наказания



В Ростове закрыли дело мужчины, ставшего виновником смертельного ДТП. Это стало известно из информации пресс-службы Пролетарского районного суда.



Несчастный случай произошёл в 2017 году. Автомобилист ехал по улице Вересаева в сторону проспекта 40-летия Победы. Проезжая пешеходный переход, он сбил женщину.



Пострадавшая получила тяжёлые травмы, её доставили в больницу. Но она скончалась в медучреждении спустя десять дней. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Мужчина признал свою вину и выплатил материальный ущерб пострадавшей стороне.



Так как он примирился с родственниками погибшей, в отношении него прекратили уголовное преследование. Приговор вступил в законную силу.