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Виновник смертельного ДТП в Ростове избежал наказания

Виновник смертельного ДТП в Ростове избежал наказания
В Ростове закрыли дело мужчины, ставшего виновником смертельного ДТП. Это стало известно из информации пресс-службы Пролетарского районного суда.

Несчастный случай произошёл в 2017 году. Автомобилист ехал по улице Вересаева в сторону проспекта 40-летия Победы. Проезжая пешеходный переход, он сбил женщину.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы, её доставили в больницу. Но она скончалась в медучреждении спустя десять дней. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Мужчина признал свою вину и выплатил материальный ущерб пострадавшей стороне.

Так как он примирился с родственниками погибшей, в отношении него прекратили уголовное преследование. Приговор вступил в законную силу.

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