Ветеринары в Ростовской области спасли щенка овчарки со сломанной челюстью

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В Ростовской области волонтеры спасли щенка овчарки, у которого была сломана челюсть и обнаружена черепно-мозговая травма. О тяжелой судьбе пятимесячного щенка рассказала DonDay Ольга Мосиюк.История произошла на днях в городе Шахты. Местные жители на протяжении пяти дней писали в соцсетях о том, что по улицам города бегает щенок. Волонтеры стали рассылать по группам фотографии малыша в надежде найти хозяев. Но никто не объявился. Утром 15 января щенок пришел в местный детсад. То, что увидели сотрудники, повергло их в шок. Собака истекала кровью.- Сотрудники детского сада № 46 позвонили мне и сообщили, что у них по территории ходит щенок весь в крови. Я сразу же поехала к ним. Малыш был в очень плохом состоянии. Было понятно, что он теряется в пространстве, ему больно шевелить головой, и из носа и рта обильно лилась кровь, - рассказала Ольга Мосиюк. - Мы поехали вместе с ним в ветеринарку.В ветклинике выяснилось, что у пятимесячного щенка сломаны верхняя и нижняя челюсти со смещением. Также у малыша обнаружена черепно-мозговая травма. Вероятно, песика сбила машина.Прежде чем начинать операцию, малыша нужно было привести в чувства и попытаться стабилизировать его состояние. Так как щенок был очень слаб, введение наркоза могло бы привести к его смерти. Когда щенок пришел в себя, ему начали делать операцию.- Операция прошла. Однако малыш должен находиться еще около пяти дней в стационаре. За ним нужно наблюдать, потому что оставшиеся сгустки крови в носоглотке мешают щенку нормально дышать. Конечно же, он находится сейчас под капельницами и уколами, - сообщила Ольга.По словам ветврачей и волонтеров, травмы щенка вызывают вопросы. Похоже на то, что он попал под машину. Однако перелом челюсти приходится на переднюю часть черепа. То есть машина должна была наехать на щенка спереди и прямо в лоб с немалой скоростью. Волонтеры не исключают вероятность, что собаку могли пнуть.