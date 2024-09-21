В Ростовской области щенок овчарки лишился лапы, запутавшись в цепи

Фото: DonDay

В Волгодонске Ростовской области щенок овчарки лишился лапы после того, как запутался в цепи. Об этом пишет издание DonDay.Хозяева посадили шестимесячного пса на привязь. Вскоре питомец попытался выбраться. Все усилия оказались напрасны. Четвероногий запутался задней лапой о металлическую цепь. За пару часов от натирания она раздробила животному кость.Ветеринары поставили собаке в лапу спицу. Организм ее не принял, и конечность начала гноиться. На следующий день щенка перевезли в Ростов. Там 17 сентября провели операцию. Сохранить лапу животному не удалось – ее ампутировали.К счастью, пес идет на поправку и заново учится ходить.