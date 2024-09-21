Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области щенок овчарки лишился лапы, запутавшись в цепи

В Ростовской области щенок овчарки лишился лапы, запутавшись в цепи
В Волгодонске Ростовской области щенок овчарки лишился лапы после того, как запутался в цепи. Об этом пишет издание DonDay.

Хозяева посадили шестимесячного пса на привязь. Вскоре питомец попытался выбраться. Все усилия оказались напрасны. Четвероногий запутался задней лапой о металлическую цепь. За пару часов от натирания она раздробила животному кость.

Ветеринары поставили собаке в лапу спицу. Организм ее не принял, и конечность начала гноиться. На следующий день щенка перевезли в Ростов. Там 17 сентября провели операцию. Сохранить лапу животному не удалось – ее ампутировали.

К счастью, пес идет на поправку и заново учится ходить.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.