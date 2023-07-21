Вертолет Ми-8 тушит пожар на складе макулатуры: видео

Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области

МЧС опубликовали видео с места тушения пожара на складах в Аксае. На кадрах видно, как вертолет сбрасывает воду из глубокой емкости.На протяжении трех часов спасатели пытаются потушить пожар на улице Пороховая Балка, 2А. Пламя вспыхнуло около 17:30. Спустя пару минут огонь распространился на площади в 2,5 тысяч квадратных метров. Для тушения огня привлекли больше полусотни человек на двух десятках спецтехники.Пожару присвоили третий ранг опасности. Сохраняется угроза распространения. Работает вертолет Ми-8.Из-за пожара перекрыли движение транспорта на Пороховой Балке. Водителям приходится объезжать участок по соседним дорогам.Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в месте, где случилось возгорание находится компания «Мир». Они выкупают различные газеты, книги, картон, пленку, пластиковую тару и поддоны.