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Вертолет Ми-8 тушит пожар на складе макулатуры: видео

Вертолет Ми-8 тушит пожар на складе макулатуры: видео
МЧС опубликовали видео с места тушения пожара на складах в Аксае. На кадрах видно, как вертолет сбрасывает воду из глубокой емкости.

На протяжении трех часов спасатели пытаются потушить пожар на улице Пороховая Балка, 2А. Пламя вспыхнуло около 17:30. Спустя пару минут огонь распространился на площади в 2,5 тысяч квадратных метров. Для тушения огня привлекли больше полусотни человек на двух десятках спецтехники.
Пожару присвоили третий ранг опасности. Сохраняется угроза распространения. Работает вертолет Ми-8.

Из-за пожара перекрыли движение транспорта на Пороховой Балке. Водителям приходится объезжать участок по соседним дорогам.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в месте, где случилось возгорание находится компания «Мир». Они выкупают различные газеты, книги, картон, пленку, пластиковую тару и поддоны.
Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области
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